Portuguesa já se arma para a próxima fase do Paulista A-2 Classificada há três rodadas para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A-2 e líder isolada com 35 pontos, a Portuguesa já está de olho na fase decisiva da competição. A meta é atingir o objetivo de voltar à elite paulista em 2008. O técnico Vágner Benazzi sabe das dificuldades que seus jogadores encontrarão, ainda mais por se tratar de jogarem pelo clube do Canindé, tradicional e, segundo o treinador, onde todos os jogadores da Série A-2 gostariam de estar. ?Quem é que não sonha jogar na Lusa em uma Série B do Brasileiro? É por isso que encontramos dificuldades em algumas partidas, pois valores individuais querem mostrar seu valor contra nós?, afirmou Benazzi, que já sabe a fórmula do sucesso para conquistar o acesso no Estadual. ?Na segunda fase, assim como na próxima partida contra o Taubaté, vamos respeitar todos os adversários, mas jamais deixaremos de jogar. Respeitar é uma coisa, jogar é outra?, comentou. Com o objetivo de ser líder ao final da primeira fase para ter vantagem num eventual empate na outra fase, Benazzi acredita que a Portuguesa reencontrou o futebol, desaparecido na derrota para o Mogi Mirim, por 4 a 1. "Às vezes, quando se conquista uma classificação antecipada, os jogadores dão uma relaxada, achando que por estarem classificados, podem ganhar a partida sem jogar e não é assim, ainda mais em se tratando de A-2?, disse o treinador, que para deixar o elenco ciente da arbitragem, convidará um árbitro e uma bandeirinha para dar palestra aos jogadores. Para a partida de domingo, contra o Taubaté, o goleiro Tiago, com o terceiro cartão amarelo, e o volante Erick, que recebeu o cartão vermelho, estão fora. O goleiro-artilheiro será substituído por Leandro, enquanto o experiente Marcos Paulo, que volta de suspensão, fica com a vaga no meio-campo. O zagueiro Bruno também volta de suspensão.