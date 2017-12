Portuguesa já sente o clima de decisão Para voltar à elite do futebol na próxima temporada, a Portuguesa quer jogar com sua torcida diante do Náutico, neste sábado, no Canindé, pela penúltima rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série B. O objetivo é que os jogadores sintam o clima de decisão durante a semana, quando os treinos serão realizados no próprio gramado do clube. Ao contrário das outras rodadas desta terceira fase, quando o grupo treinou num centro de treinamento na cidade de Itu (SP), distante 90 quilômetros da capital, o elenco vai permanecer no Canindé a partir desta terça-feira. Se a diretoria fizer o combinado com a comissão técnica, o estádio já vai receber na apresentação do elenco faixas, bandeiras, a presença de torcedores e os jogadores treinarão até com o som do hino do clube. O técnico Giba justifica a ?ambientação? como estímulo para seus jogadores buscarem uma vitória e se manterem no páreo no quadrangular, onde soma cinco pontos, atrás do Grêmio, com seis, e do Santa Cruz, com sete. ?Passamos pelo Grêmio sem perder, com dois empates, e provamos que podemos buscar a vaga nos dois jogos que restam?, completou. Com relação ao time, não há nenhuma baixa por suspensão ou contusão. Além disso, a equipe poderá contar com o retorno de dois titulares: o meia Cléber, artilheiro com 13 gols, e o atacante Celsinho. Ambos cumpriram suspensão por terem sido expulsos no empate com o Grêmio, no Canindé.