Portuguesa joga mal e perde em Manaus Com um futebol sem criatividade e na maioria das vezes envolvida pelo esquema ofensivo do adversário, a Portuguesa perdeu para o São Raimundo por 1 a 0, neste sábado, no Estádio Vivaldo Lima, em Manaus. O gol da vitória do time amazonense foi marcado aos 36 minutos do segundo tempo, através de pênalti duvidoso cobrado pelo estreante Pedrão. Com o resultado, o time paulista segue com 12 pontos, enquanto o amazonense vai a 13. Mas, apesar da vitória, nem mesmo a torcida do São Raimundo ficou satisfeita com o jogo. Somente nos primeiros minutos houve um pouco de emoção, quando Paulo Isidoro perdeu uma grande oportunidade de marcar para a Portuguesa e Pedrão também desperdiçou excelente chance para o time de casa. Neste primeiro tempo, por sinal, somente mais duas boas jogadas no finalzinho, desperdiçadas por Marcos Pezão e Pedrão. No segundo tempo, com a entrada de Luica, o São Raimundo ganhou toque de bola e passou a chegar com mais perigo ao gol de Gleguer. Mesmo assim, a Portuguesa ainda desperdiçou grande oportunidade aos 15 minutos, quando o zagueiro César concluiu para fora praticamente em cima da linha. Até que aos 35 minutos, o atacante Ernande entrou na área já meio desequilibrado e caiu ao se chocar com Alex Oliveira. O árbitro cearense Marco da Silva Sampaio marcou pênalti. O atacante Pedrão, que fazia sua estréia no time, cobrou com perfeição e marcou o gol da vitória do São Raimundo. A Portuguesa até que tentou reagir, especialmente depois que ficou em vantagem numérica com a expulsão de Ernande. O atacante Cley perdeu a melhor oportunidade de empatar aos 48 minutos, concluindo para fora a melhor jogada de ataque da Portuguesa neste etapa.