Portuguesa lançará terceiro uniforme de cor preta

Repetindo a tática de Corinthians e Palmeiras, a Portuguesa planeja lançar um terceiro uniforme com cores bem diferentes do tradicional. Depois do roxo corintiano e do verde limão palmeirense, a Portuguesa aposta no preto. A Penalty, fornecedora de material esportivo da Portuguesa, fechou parceria com a Cavalera, marca de roupas para jovens, para desenhar o terceiro uniforme. Foram feitas quatro opções, para escolha do torcedor, através de votação no site do clube na internet (www.portuguesa.com.br). As quatro opções têm predominância da cor preta. O que difere as camisetas são os detalhes em verde e vermelho, cada um com um estilo próprio. Na manga das camisas, as palavras "Esperança" e "Coragem" estão escritas com listras verdes e vermelhas. Nas costas, abaixo do número, a frase é "Orgulho de ser Lusa".