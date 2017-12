Portuguesa luta contra a frustração O Canindé viveu uma segunda-feira triste, provocada pela derrota para o Grêmio, por 2 a 1, no fechamento da 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O clima de frustração que contaminou os empolgados torcedores lusos, que prestigiaram o time domingo não vai contaminar os jogadores. Esta, pelo menos, é a esperança do técnico Giba, mesmo ciente de que a vaga na segunda fase está praticamente garantida. "Nós mesmos, comissão técnica, jogadores e dirigentes, estamos chateados. Mas não podemos abaixar a cabeça, porque nosso objetivo é maior: voltar à série A", conta o técnico, sem esconder a decepção. Ele reconhece, no entanto, a excelente atuação do adversário, agora vice-líder, com 32 pontos. Uma vitória teria dado a vaga antecipada à Portuguesa com três rodadas de antecedência. A Portuguesa, com 30 pontos, na quinta posição, vai precisar de mais dois pontos nos três jogos restantes. O primeiro será diante do Paulista, sábado, em Jundiaí; o segundo diante do Sport, em São Paulo, e depois o Vitória, em Salvador. Uma análise atual é feita com facilidade por Giba: "O Paulista precisa da vitória e será um jogo difícil; o Sport, talvez, nos enfrente sem chances de classificação e também fora do rebaixamento, o que é bom. Já o Vitória, talvez, entre na última rodada precisando da vitória". Giba prefere se concentrar na próxima batalha, ou seja, no jogo em Jundiaí. Ele não terá o volante Rodrigo Pontes, expulso, mas poderá ter a volta de Almir, que cumprir suspensão. "Minha idéia é manter a mesma base, não tem segredo", concluiu.