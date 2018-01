Portuguesa luta contra o desânimo Quando todos esperavam que a Portuguesa de Desportos fosse encontrar o caminho certo sob o comando do técnico Gallo, a derrota para a Internacional, por 2 a 1, em Limeira, deixou uma nova dúvida no Canindé. O técnico, porém, não perde a confiança e acredita que pode acertar o time para o Campeonato Paulista, mesmo tendo vários problemas para tentar a reabilitação diante do União Barbarense, em São Paulo. "Nós jogamos bem em Limeira e perdemos por circunstâncias do jogo, mas estamos evoluindo", garante Gallo mesmo com a situação complicada na tabela de classificação. Após oito rodadas, a Lusa ainda continua na zona do rebaixamento, com apenas cinco pontos e na penúltima posição. Mas ele assegura que fez um planejamento em cima dos jogos restantes no Paulistão e que é possível escapar do rebaixamento. "Mas temos que nos agrupar jogo a jogo", alerta. Trocando em miúdos, ele terá que superar os problemas de momento. Três jogadores estão fora de cogitações. O meia-atacante Cléber está com uma lesão na coxa direita, o meia Wilton Goiano sofreu uma luxação no ombro direito, enquanto o zagueiro Alexandre Lopes vai passar, nesta terça-feira, por uma cirurgia no joelho esquerdo e está fora dos planos durante toda a competição. Por outro lado, dois jogadores estão de volta. O meia Wesley reiniciou os treinos fisicos, após se recuperar de lesão muscular. Já o lateral-esquerdo Ronildo está à disposição depois de cumprir doi s jogos de suspensão. Ele pode ser usado também no meio campo. Além dos problemas e dúvidas técnicas, Gallo terá que trabalhar o aspecto psicológico para motivar o elenco após novo tropeço. Até agora já foram cinco derrotas. "O jogador nunca pode perder a confiança e precisa sempre acreditar na virada", receita Gall o. Mas não era bem desta forma que os jogadores se apresentaram no Canindé, nesta segunda-feira à tarde, para os treinamentos regenerativos com o fisicultor Manoel Faleiro. Cabisbaixos e tristes os jogadores não escondiam o abatimento. Os reservas se liv raram deste ambiente carregado participando de um jogo-treino no Centro de Treinamento do Parque Ecológico contra os juniores sob os olhares atentos do próprio Gallo. Talvez em busca de uma solução para tantos problemas. Sem tempo para treinar, a comissão técnica programou para a manhã de terça-feira, a partir das 9 horas, um técnico-tático seguido de um rápido coletivo. Será a única chance para definir os titulares que vão tentar a reabilitação. Pelo menos os jogadores vão estar descansados e concentrados, uma vez que guardam regime de concentração desde esta segunda-feira num hotel no bairro de Santana.