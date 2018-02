Portuguesa mantém discurso cauteloso Ainda nos vestiários festivos da Portuguesa no Estádio dos Aflitos, o técnico Giba procurou conter a euforia do elenco, mesmo com a importante vitória sobre o Náutico, por 1 a 0, que deixou nas mãos da Lusa uma vaga no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Cauteloso, porém, o técnico prefere manter um discurso muito realista. "Esta vitória não vai alterar nossos planos: vamos continuar trabalhando jogo a jogo, dando um passo de cada vez. Reconheço, é claro, que demos um largo passo para atingir nosso objetivo", explicou Giba que voltou a elogiar o empenho de seus jogadores e a aplicação tática do grupo. Além, é claro, dos destaques individuais, como Cléber, que marcou o gol da vitória, e o goleiro Gléguer, que defendeu duas cobranças de penalidades máximas já nos acréscimos. A Portuguesa ficou numa situação favorável, porque além de chegar aos seis pontos dentro do Grupo B, fará dois jogos em casa no returno, justamente os próximos, diante do Náutico e depois contra o Marília. O time fechará a semifinal em Campinas, diante do Guarani. "Vamos nos concentrar neste jogo com o Náutico, sempre pensando em vencer", garante o técnico, que também já avisou que não vai definir a escalação tão cedo. Em Recife, ele surpreendeu ao atuar com três zagueiros e ainda em colocar Nenê, outro zagueiro, protegendo a defesa. Para o jogo da próxima quarta-feira, no Canindé, o volante Almir, que cumpriu suspensão automática, estará à disposição. Os jogadores se apresentam na segunda-feira cedo no clube, treinando em dois períodos e já iniciando o regime de concentração.