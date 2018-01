Portuguesa mantém treinos no Carnaval Não se trata de castigo pela situação do time no Campeonato Paulista, mas de uma programação pré-elaborada pela comissão técnica da Portuguesa. Os jogadores treinaram em dois períodos neste sábado de Carnaval e vão repetir a dose nos próximos dias para que possa, finalmente, entrar no ritmo normal para a temporada. Depois da derrota para a Ponte Preta, por 2 a 1, de virada, sexta-feira, a Lusa continua com dois pontos, ainda sem vencer e na zona de rebaixamento. Nem por isso, o técnico Zé Teodoro teme pelo seu emprego. Ele garante que tudo está conforme previsto e que "a diretoria sempre soube das dificuldades que teríamos nesse começo de trabalho". Ele lembra que "o grupo é novo e só trabalhou 25 dias, o que é muito pouco". Sobre a derrota para a Ponte, em Campinas, ele lamentou a postura defensiva de seu próprio time no segundo tempo, depois de vencer a fase inicial por 1 a 0. Para o jogo contra o Ituano, quarta-feira, em Itu, Zé Teodoro não terá o lateral direito Jackson, que sofreu um entorse no joelho direito e também recebeu o terceiro cartão amarelo, além do lateral-esquerdo Ronildo, expulso no final do jogo depois de dar uma entrada violenta e desleal sobre Harison, da Ponte.