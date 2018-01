Portuguesa não acha saída para crise A Portuguesa, um dos mais tradicionais clubes do futebol paulista, está morrendo. A equipe, fundada em 14 de agosto de 1920 e com títulos importantes no currículo, afunda-se na crise. A ?queridinha? dos paulistas já não desperta mais interesse dos torcedores dos grandes clubes. Sequer consegue satisfazer a colônia lusitana. O futebol é feio e as derrotas inevitáveis. Leia mais no Estadão