Portuguesa negocia com goleiro Gléguer O goleiro Gléguer pode não ser mais o goleiro da Portuguesa na próxima temporada. Ele voltou a ser cogitado como reforço para o Juventude, de Caxias do Sul (RS), como já havia acontecido no decorrer do Campeonato Brasileiro Série B deste ano. Para suprir a provável falta de Gléguer, que defende a Lusa há três anos, a diretoria tem alguns nomes em vista: Mauro, do Santos, Artur, do Cruzeiro, e Jean, que deixou o Guarani. O agravante em todos os casos, porém, são os altos salários pagos a estes atletas, que estariam fora do teto da Portuguesa. O goleiro cruzeirense recebe em torno de R$ 50 mil mensais. Os salários de Jean e Mauro não ficam atrás sendo, respectivamente, de R$ 45 e 52 mil. O contrato de Gléguer vai terminar em 31 de dezembro, e parece mais fácil a renovação do que uma troca. Além do goleiro, uma lista de dispensas começa a ser formada após sucessivas reuniões com o técnico Giba, que renovou contrato na semana passada. O atacante Mendes e os laterais Wilton Goiano e Maurício estão entre os que devem deixar o Canindé. Em contrapartida, outros serão mantidos, como o volante Alexandre, que acertou a renovação de seu contrato. Continua a expectativa em relação ao atacante Celsinho. Ele ainda não viajou para Moscou, na Rússia, onde realizará exames médicos para definir sua contratação pelo Lokomotiv. O motivo teria sido a falta de visto de sua mãe. Se tudo der certo, seu atestado liberatório vai custar US$ 7 milhões, metade deste valor pertencente ao clube. O restante é do próprio jogador e de seus procuradores.