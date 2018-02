Portuguesa negocia com Leandro Amaral Os dirigentes da Portuguesa e da Ability Sports prometem que mais um ou dois reforços vão chegar ao Canindé na próxima semana. "Vamos procurar atender às necessidades da equipe e os pedidos do treinador", afirmou José Teixeira, diretor de futebol do clube. "Perdemos jogadores importantes e ainda não houve uma reposição à altura dos que saíram." O centroavante Leandro Amaral, revelado pela própria Portuguesa e que estava no Ituano, é um dos mais cotados para reforçar o time. As negociações podem ser definidas nas próximas horas. O setor ofensivo é um dos principais problemas do técnico Paulo Comelli. Há dez dias, Lucas Pereira, artilheiro da equipe no último Campeonato Paulista, foi negociado com o Ajaccio, da França. Até agora, Kleyr e Róbson Lino foram testados na posição, ao lado de Edmilson, mas não deram resultado. "Eles tiveram pouco tempo para treinar", disse Comelli. "Mas é claro que precisamos de peças de reposição para os atletas que deixaram o clube", afirmou o treinador, citando também os meias Rodrigo Cabral, hoje no Botafogo, e Luciano Santos, que foi para o Grêmio. Nos próximos dias, o treinador também terá menos opções para o meio-de-campo. Apesar da chegada de Bechara, que já estreou na equipe, na derrota por 1 a 0 para o Avaí, os reservas Danilo e Luciano Souza deixarão o clube no fim do mês. O primeiro voltará para o Querétero, do México, dono do seu passe, e o segundo pode retornar para o futebol grego. "A diretoria sabe que precisamos qualificar o grupo, pois estamos longe de ter um super-time", afirmou Comelli. No sábado pela manhã, o treinador comandará um treinamento de conjunto, quando começa a definir a escalação para enfrentar o São Raimundo, dia 26, em Manaus.