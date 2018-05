Portuguesa negocia zagueiro Bruno Rodrigo com o Santos

A Portuguesa anunciou oficialmente, nesta terça-feira, a saída do zagueiro Bruno Rodrigo. Revelado na base do clube, o jogador acertou com o Santos, que tinha preferência na compra, após um acordo entre o vice-presidente de futebol, Luís Iauca, e o ex-presidente santista, Marcelo Teixeira.

O zagueiro fará exames médicos nesta quarta-feira de manhã e, caso seja aprovado, assinará contrato por três anos com o Santos. Ele é o primeiro reforço da nova administração santista, comandada pelo presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro. Em breve, o clube deve anunciar também os zagueiros Durval, do Sport, e Bruno Aguiar, do Guarani, e o atacante Marcel, que estava no futebol japonês.

Para ficar com Bruno Rodrigo, o Santos comprará 40% dos direitos federativos do jogador. "Os outros 60% permanecem com a Portuguesa", confirmou Iauca, que não quis falar em valores. "Não falamos em números", concluiu.

A saída de Bruno Rodrigo, que também interessava a Corinthians e Flamengo, não fará a Portuguesa procurar um novo zagueiro. Como já anunciou Gladstone, ex-Cruzeiro e Palmeiras, o clube apostará nos jovens jogadores em 2010.

"Contratamos o Gladstone e já temos vários zagueiros. Renovamos com o Thiago Gomes por mais um ano e temos também o Preto Costa e o Domingos. Os outros serão os jovens", garantiu o dirigente da Portuguesa.

Bruno Rodrigo é o sexto jogador a deixar a Lusa desde o final da Série B. O goleiro Muriel, o zagueiro Ediglê, o lateral-esquerdo Anderson Paim, o volante Erick e o atacante Kempes também já foram embora do clube.