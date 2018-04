Portuguesa oficializa acerto com uruguaio Biscayzacú Após as recusas de Val Baiano e Victor Simões, a Portuguesa agiu rápido e anunciou a contratação do uruguaio Gustavo Biscayzacú. O jogador desembarcou no Brasil na noite de quinta-feira, fez exames médicos na manhã desta sexta e assinou contrato por empréstimo de um ano.