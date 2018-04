Portuguesa oficializa chegada de 11 reforços para o Paulistão

SÃO PAULO - O dia foi de caras novas nos lados do Canindé. Na tarde desta sexta-feira, a diretoria da Portuguesa oficializou 11 reforços para a disputa do Campeonato Paulista. Todos eles já vinham treinando com o elenco e aguardavam as documentações para serem confirmados pelo clube.

O zagueiro André Vinícius, os laterais-direitos Régis e Tony, os volantes Diego Silva, Gomes e Rudnei, os meias Giovanni, Rondinelly e Vander e os atacantes Caio Mancha e Leandro Banana foram apresentados nesta sexta-feira pela diretoria da Portuguesa.

Como já vinham treinando com o restante do elenco, os reforços podem ser aproveitados pelo técnico Guto Ferreira na estreia no Paulistão, neste domingo, contra Corinthians, no Canindé. Os únicos que não têm condições de jogo são o zagueiro André Vinícius e os meias Gomes e Giovanni, que pertencem justamente ao adversário.