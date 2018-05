Portuguesa paga dívida com a federação e se garante na Série A2 do Paulista

Vivendo tempos muito difíceis, o torcedor da Portuguesa ganhou uma ótima notícia para a temporada 2017: a possibilidade do time ficar de fora da Série A2 do Campeonato Paulista está eliminada. A direção pagou sua dívida com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e confirmou a participação na competição.

A dívida era por pendências nas taxas de fiscalização e de arbitragem e tinha um valor de aproximadamente R$ 14 mil. Valor pequeno, mas que foi pago por um conselheiro. Assim, o time garante participação na Série A2 que tem início marcado para o fim de janeiro. Entretanto, a Portuguesa começará o planejamento e a montagem do time depois dos seus rivais, já que está focada em resolver questões extracampo.

No momento, a principal preocupação é com o leilão do estádio do Canindé, que está marcado para acontecer no dia 18 de novembro. Com isso, a reapresentação do elenco para o início da pré-temporada 2017 foi adiada para o dia 21 de novembro.

A equipe da capital paulista também aguarda a realização de novas eleições presidenciais, que acontecerão no próximo mês de dezembro. O jornalista Alexandro Barros e Marco Antonio Teixeira Duarte estarão na disputa para o cargo.