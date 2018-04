Portuguesa pedirá ajuda a 'grandes' para montar elenco de 2015 Assim como já fez em 2014, a Portuguesa deve anunciar os seus primeiros reforços para a disputa do Campeonato Paulista somente nas semanas próximas ao início da competição. Desta vez, porém, o clube espera ter apoio dos quatro "grandes" do Estado, sobretudo do São Paulo, para montar o seu elenco. Dirigentes da Lusa já entraram em contato com os demais clubes da capital para saber da possibilidade de adquirir jogadores por empréstimo.