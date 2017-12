Portuguesa pega o Grêmio na Série B Encarando como o jogo "mais importante do ano", a Portuguesa enfrenta o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, no Estádio do Canindé, pelo encerramento da 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Além de reeditar a final do Brasileirão de 1996, no qual os gaúchos saíram vitoriosos, o jogo pode selar a classificação antecipada à segunda fase do time paulista, que tem 30 pontos. Os gaúchos, com 29 pontos, também estão bem perto de uma vaga. Todos estes ingredientes levaram a direção do clube a promover uma festa em torno do confronto. Para lotar o Canindé, a diretoria criou uma promoção para o pai que levar o filho até dez anos. Além da criança entrar no campo com o time, como mascote, o adulto paga apenas R$ 7. Compartilhando do sentimento da diretoria, a torcida já prometeu uma bonita festa, com direito a balões, bandeiras e fumaça colorida. A expectativa é pela presença de 15 mil torcedores. A boa fase não se resume ao ambiente fora de campo. Depois de vencer a Anapolina, em Anápolis, por 2 a 0, o técnico Giba ainda poderá contar com força quase total. A única baixa é o volante Almir, que pegou mais um jogo de suspensão pela expulsão diante do Ceará. Em seu lugar entra Alexandre. No ataque, apesar da boa estréia do angolano Johnson, Leandro Amaral está confirmado como titular após cumprir suspensão automática. Quanto ao esquema, Giba confirmou também a volta dos três volantes, prevendo um jogo bastante equilibrado e com forte marcação. Com isso, Wilton Goiano retorna à lateral direita e Maurício vai para o banco. "Para nós este jogo é o mais importante na competição. Se vencermos, estaremos classificados e seria um presente para nossa torcida", diz Giba, lembrando que no dia 14 o clube completou 85 anos de fundação. No Grêmio, o técnico Mano Menezes conta com a volta do volante Sandro Goiano, mas não terá o zagueiro Pereira, suspenso e o meia-atacante Paulo Ramos, contundido. Marcelo Oliveira entra na defesa e Marcelo Costa no meio-campo.