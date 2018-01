Portuguesa perde da Inter em Limeira O martírio da Portuguesa continua no Campeonato Paulista da Série A-1. Jogando na tarde deste domingo contra a Internacional, em Limeira, a Lusa perdeu por 2 a 1. O resultado deixou o time da capital na penúltima posição com apenas cinco pontos ganhos. Se a competição terminasse agora o time do Canindé estaria rebaixado. A Inter, apesar da vitória, também não saiu das últimas posições, ocupando a antepenúltima posição e também estaria rebaixada. Pressionada pela má campanha, o time da casa começou o jogo impondo um ritmo forte. As investidas de Izaías assustaram a defesa adversária nos primeiros minutos. A pressão inicial surtiu efeito, pois logo aos sete minutos os donos da casa abriram o placar. O meia Alexandre Sales resolveu arriscar de fora da área e se deu bem. A bola entrou no ângulo esquerdo, sem chances para o goleiro Gléguer. Depois de ter tomado o gol, a Portuguesa começou a arriscar mais. Aos 18 minutos, o estreante lateral Nenén, ex-Palmeiras, cobrou falta e a bola explodiu na trave do goleiro Helder. Depois do susto, a Inter resolveu acordar. No entanto, o time sofreu um sério desfalque: o atacante Izaías, contundido foi substituído por Netinho. Sem sua grande referência na frente, a Inter passou a ter dificuldades para chegar perto da área da Lusa, mas mesmo assim administrou a vantagem até o final do primeiro tempo. Na etapa final, a Portuguesa voltou melhor. No entanto, seu ataque desperdiçou algumas possibilidades de empatar. Depois de pressionar, finalmente saiu o primeiro gol. A defesa rebateu errado na cobrança de escanteio do lado direito, a bola sobrou para Sílvio Criciúma, que cruzou e Luizinho, sozinho, completou para as redes. O empate não interessava a nenhum dos dois times. Por isso o jogo começou a ficar aberto. Aos 28 minutos, a Inter aumentou. O lateral-direito Valdir cruzou à meia altura e Netinho, de cabeça, marcou para os donos da casa. Com a desvantagem a Lusa se mandou para frente, com isso os contra-ataques começaram a surgir para a Inter. Mas numa tarde infeliz, seus atacantes não conseguiram concretizar as chances em gol. A Inter vai à Marília na próxima quarta-feira enfrentar o time local. No mesmo dia a Portuguesa recebe o União Barbarense no Canindé.