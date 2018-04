Portuguesa perde e tem final melancólico A Portuguesa se despediu neste sábado do Campeonato Brasileiro da Série B de forma melancólica. O time paulista foi derrotado por 3 a 2 pelo Fortaleza, em pleno Canindé, e terminou na 11ª posição, somando 31 pontos. Resta agora para a Lusa somente a disputa da Copa Federação Paulista de Futebol. Após a partida os 1.659 torcedores que foram ao jogo saíram revoltados com a atuação do time, vaiando e protestando bastante nas portas dos vestiários. O Fortaleza, que já estava classificado, terminou em quinto, com 39 pontos, e ficará no Grupo A, junto com Brasiliense, Santa Cruz e Ituano. A partida marcou a estréia do técnico Zetti no Fortaleza. Precisando da vitória e torcendo para outros resultados, a Portuguesa procurou o ataque desde o primeiro minuto, dando trabalho para o goleiro Bosco. Mas foi o Fortaleza quem saiu na frente, logo aos nove minutos. O meia Zada desceu pela linha de fundo e cruzou para o habilidoso meia Guaru abrir o marcador. A Portuguesa não sentiu o gol e foi em busca do empate, que saiu aos 17, após pênalti cometido por Ronaldo Angelim. Leandro Amaral bateu e fez. Dois minutos depois, Leandro bateu escanteio e o lateral Cláudio fez de cabeça. Depois do gol, a Portuguesa caiu de produção e o Fortaleza esteve melhor, criando várias chances de empatar o jogo, com Guaru e Agnaldo. Na etapa complementar teve início o calvário da Portuguesa. O meia Guaru seguia dando trabalho para a defesa da Portuguesa. A Portuguesa não conseguia criar grandes oportunidades e quando chegava esbarrava no goleiro Bosco. O Fortaleza bem melhor, chegou ao empate aos 35 minutos com Marcelo Lopes, que aproveitou escanteio cobrado por Guaru para empatar. Três minutos depois, Marco Antônio, que havia entrado no lugar de Agnaldo, fez seu sexto gol na Série B e decretou a vitória cearense.