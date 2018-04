Portuguesa perde em casa, mas é campeã da Série A2 do Campeonato Paulista

SÃO PAULO - A Portuguesa conquistou, na manhã deste domingo o título da Série A2 do Campeonato Paulista. Mas não foi do jeito que a torcida esperava, porque mesmo atuando no Estádio do Canindé, em São Paulo, a Lusa perdeu para o Rio Claro, por 1 a 0. Apesar disso, a Portuguesa foi campeã, pois tinha vencido o jogo de ida por 2 a 1, e ficou com o título por ter melhor campanha na competição.

Ao final do jogo, perto de oito mil torcedores que foram ao Canindé fizeram a festa, com um nó na garganta pela derrota. No pódio, para a entrega de troféus e medalhas, estava o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marin, e outros dirigentes da Federação Paulista de Futebol. O zagueiro Valdomiro, capitão, da Lusa levantou o troféu de campeão.

Além da campeã Portuguesa, do vice-campeão Rio Claro, também garantiram o acesso para a elite paulista em 2014 o Comercial, de Ribeirão Preto, e o Audax, da capital. Este foi o segundo título da Portuguesa na Série A2, levantado também em 2007.

Para ser campeão, o Rio Claro precisaria vencer por dois gols de diferença. Mas o time seguiu à risca a estratégia do técnico Paulo Roberto Santos de, em princípio, não forçar o jogo ofensivo. Com a Portuguesa acomodada, o empate sem gols foi justo em um primeiro tempo marcado pelo futebol ruim.

No segundo tempo, a Lusa voltou mais à frente, porém, sofreu o gol logo aos seis minutos, marcado por Jocinei. Ele invadiu a grande área, cortou um zagueiro e bateu no alto com o pé trocado. Depois disso, a Portuguesa ainda tentou ir ao ataque, pressionou, acertou a trave adversário, mas não chegou ao empate. O Rio Claro esperava marcar seu segundo gol nos últimos minutos, mas também não conseguiu.