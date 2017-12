Portuguesa perde goleiro Douglas e espera acerto com Marcus Vinícius para a A2

O dia foi movimentado na Portuguesa, que se prepara para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2018. O goleiro Douglas deixou o clube enquanto o volante Marcus Vinícius está perto de assinar contrato.

Marcus Vinícius, de 32 anos, deixou o Atlético Goianiense ainda no mês de abril e, desde então, estava sem clube. Ele já vinha treinando no CT do Parque Ecológico do Tietê e aguarda apenas os exames médicos para assinar com a Portuguesa e ser anunciado oficialmente como reforço.

Com relação a Douglas, ele rescindiu seu contrato e acertou com o Madureira para a disputa do Campeonato Carioca. O goleiro de 25 anos estava no Canindé desde 2012, mas nunca conseguiu uma longa sequência como titular. Mesmo assim, o time paulista deve buscar mais um reforço para a posição nos próximos dias.

A Portuguesa estreia na Série A2 no dia 17 de janeiro, quando recebe o Batatais no Canindé. A competição é vista como prioridade na equipe paulistana, já que o clube não disputará competições nacionais na próxima temporada. Foi eliminado na Série D do Campeonato Brasileiro e está fora da Copa Brasil pelo ranking da CBF.