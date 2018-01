Portuguesa perde na Justiça Federal A Justiça Federal indeferiu nesta terça-feira o pedido de antecipação de tutela em favor da Portuguesa para que o clube fosse incluído, de imediato, na Série A do Campeonato Brasileiro. A sentença foi proferida pelo Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, confirmada por decisão do Desembargador Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Uma tutela é um pedido de antecipação de pretensão. Neste caso, ela havia sido requerida pelo Sindicato das Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo (Sindibol), que atuou como representante da Portuguesa. Para tentar disputar a Primeira Divisão do Brasileiro, a Lusa alegou que o Wendel, do Flamengo, atuou irregularmente pelo clube no ano passado.