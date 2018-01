Portuguesa perde o atacante Thiago Rômulo e repõe com jovem promessa do Santos

A Portuguesa teve um reforço e uma baixa em seu elenco que disputará o Campeonato Paulista da Série A-2 a partir da próxima semana. O atacante Thiago Rômulo, que havia chegado ao clube há menos de um mês, deixou o Canindé, enquanto que o também atacante Matheus Nolasco chega para reforçar o time dirigido pelo técnico Guilherme Alves.

+ Zé Roberto admite possibilidade de defender a Portuguesa na Série A-2

Contratado a pedido do treinador, Thiago Rômulo, de 25 anos, se transferiu para o futebol da Ucrânia. Para o seu lugar, a direção contratou o jovem Matheus Nolasco, de 22, que estava no Santos, por onde jogou a Copa Paulista na temporada passada.

Matheus Nolasco chegou a ter algumas oportunidades no time principal santista. Ele foi revelado pelas categorias de base do Atlético Mineiro e também possui experiência no futebol paulista de quando defendeu as cores do Penapolense.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Portuguesa fará a sua estreia na Série A-2 na próxima quarta-feira, às 20 horas, contra o Batatais, no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé, em São Paulo. O período de inscrições para a primeira rodada do Estadual terminou na última quarta.