Portuguesa perde para Bragantino em último teste para Série C

Do time que começou o treino, cinco são recém-contratados. São os casos do goleiro Felipe, do zagueiro Bolívar, do lateral-esquerdo Dieyson, do volante Renan Teixeira e do meia Francisco Alex. A expectativa fica para a regularização de todos até esta sexta-feira.

Desde a eliminação na Copa do Brasil, quando perdeu para o Ituano, por 2 a 1, no dia 28 de abril, o técnico Júnior Lopes tem realizado uma série de jogos-treino para tentar aumentar o entrosamento do time. "Tivemos este intervalo de quase 20 dias de preparação e precisávamos aproveitá-lo bem para entrarmos com um com ritmo", destacou o treinador.

Nos últimos dias, a diretoria acertou a chegada de oito reforços no total. Além dos cinco que foram titulares contra o Bragantino, o zagueiro Anderson Luiz, o volante Dieguinho e o meia Marcelo Rosa atuaram no segundo tempo. Já o atacante Guilherme Queiróz, que chegou nesta quarta-feira do Novorizontino, fez apenas trabalhos físicos separado do grupo.

A Lusa faz parte do Grupo B da Série C, que conta com Brasil-RS, Caxias-RS, Guarani, Guaratinguetá, Juventude-RS, Madureira-RJ, Tombense-MG e Tupi-MG, além do próprio Londrina.