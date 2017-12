Portuguesa perde volante Flávio para Ponte A " novela Flávio" terminou para a Portuguesa, mas não com final feliz. O jogador, que havia conversado com os diretores da Portuguesa há alguns dias, e acertado o valor do salário e o tempo de contrato, foi convencido por seus empresários a assinar compromisso com a Ponte Preta, para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, a Portuguesa deixa de contar com o volante, que passou pelo Palmeiras e Inter de Porto Alegre. Porém, mais jogadores ainda podem chegar ao Canindé. Dirigentes da Portuguesa se reúnem nesta quarta e quinta-feira para conversar sobre a possibilidade de novas contratações. O técnico Paulo Comelli entende que o grupo precisa de reforços. "O ideal é que tenhamos, pelo menos, mais um zagueiro, um meia, e um atacante", disse Comelli. O treinador comandou um coletivo para o elenco nesta quarta-feira, às 11 horas da manhã, no Canindé. O objetivo é fazer com que os jogadores se acostumem ao horário do jogo de domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Record. Para o jogo no Recife, o lateral-esquerdo Cláudio, no lugar de Leonardo, deve ser a única novidade na equipe. O meia Almir, recuperado de dores nas costas, foi liberado pelo Departamento Médico e treinou normalmente nesta quarta-feira.