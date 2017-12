Portuguesa planeja para subir em 2006 A torcida da Portuguesa ficou frustrada com a permanência do time no Campeonato Brasileiro da Série B e ter que disputar a competição pela quarta vez seguida, em 2006. A chegada entre os quatro melhores times e a campanha regular, porém, deixam a expectativa de que, em breve, o time possa retornar à elite do futebol nacional. ?O que eu acho mais importante é este balanço positivo da temporada. A Portuguesa mostrou ser muito forte do que muitas pessoas imaginam?, diz o técnico Giba, que espera uma convocação da diretoria nos próximos dias para discutir sua renovação de contrato. O presidente Manuel da Luppa também acha que, agora, a diretoria terá melhores condições de fazer ?um planejamento?. Ele assumiu o cargo em janeiro, sem dinheiro em caixa, com muitas pendências e várias ações trabalhistas. ?Apanhamos muito, mesmo assim não deixamos de cumprir nossos compromissos?, lembra o dirigente. Ameaça no início - O trabalho para o campeonato deste ano começou a ganhar consistência com a chegada do técnico Giba em março, ajudando o time a reagir e evitar o rebaixamento no Campeonato Paulista. No mês seguinte, a equipe iniciava a Série B com a missão de mudar o retrospecto dos dois anos anteriores, quando nem mesmo passou da primeira fase. Com um elenco reduzido, a diretoria acertou a mão na formação da equipe. Privilegiou atletas experientes e com identidade com o clube, como o goleiro Gléguer e o atacante Leandro Amaral, a outros com boa qualidade técnica como o atacante Johnson e o meia Cléber. Para dar sustento a estes, o zagueiro Sílvio Criciúma, os volantes Almir, Rodrigo Pontes, Alexandre, entre outros fundamentais para o perfil aguerrido da Segunda Divisão. Poucas mudanças - Com esta filosofia, a Portuguesa teve poucas mudanças no time durante o andamento do campeonato. Na primeira fase, esteve entre os oito classificados durante a maior parte das rodadas, classificando-se em sexto lugar. No primeiro quadrangular, conseguiu a vaga de forma relativamente tranqüila, em segundo lugar, quando a ousadia nos jogos no Canindé fez a diferença. No quadrangular decisivo da terceira fase, alguns problemas com a arbitragem acabaram desestabilizando o time paulista. Apesar disso, o elenco procurou manter distância dos problemas extra-campo, refugiando-se na cidade de Itu (SP), em cinco dos seis jogos. Detalhes como o empate contra o Grêmio, por 2 a 2, em Porto Alegre, após estar vencendo por 2 a 0, acabaram adiando o sonho. Mas, o grande vilão acabou sendo o Náutico, para o qual perdeu duas vezes (4 a 1 e 2 a 0), jogando as piores partidas da reta final. A Lusa terminou o quadrangular na última colocação, com cinco pontos.