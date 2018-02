Portuguesa pode garantir 1.º lugar da fase de classificação Já classificada para a segunda fase da Série A-2 do Paulista, a Portuguesa pode assegurar neste sábado, com duas rodadas de antecipação, o primeiro lugar na etapa de classificação. Para isso, basta vencer o Mogi Mirim, fora de casa, e torcer para que os vice-líderes União São João e Rio Preto empatem no duelo que realizam em Araras. Se isso acontecer, a Portuguesa, que tem 34 pontos, chegaria a 37 e não poderia mais ser alcançada pelos rivais, que começam a rodada com 28 pontos. A situação do time treinado por Vagner Benazzi só não é melhor porque perdeu na quarta-feira para o Bandeirante por 2 a 1, em Birigüi, em jogo atrasado da 15.ª rodada. Para o Mogi, o interesse da partida é totalmente oposto. Com 19 pontos, o time está em 13.º lugar e precisa da vitória para espantar o fantasma do rebaixamento - o 17.º colocado, o Taubaté, começa a rodada com 16 pontos. A partida será às 20 horas, com transmissão da ESPN Brasil. Em Araras, às 19 horas e com transmissão da Rede Vida, União São João e Rio Preto fazem partida pelo segundo lugar, hoje nas mãos da equipe de Rio Preto pelo saldo de gols - 9 a 8. No outro jogo deste sábado, também às 19 horas, o Atlético Sorocaba, quinto colocado, com 25 pontos, tenta se aproximar da classificação em jogo contra o Nacional, outro ameaçado de queda à Série A-3 - é o 16.º, com 16 pontos, e só não ocupa a zona de rebaixamento por ter um gol a mais que o Taubaté. No domingo, sete jogos completam a rodada. Os oito primeiros colocados se dividirão na segunda fase em dois grupos de quatro e jogam em turno e returno - os dois primeiros de cada chave vão para a Série A-1 em 2008, e os campeões disputam o título. Do lado de baixo, os quatro últimos colocados jogam a Série A-3 em 2008. Confira os jogos da 17.ª rodada: Sábado Atlético Sorocaba x Nacional (19h) União São João x Rio Preto (19h) Mogi Mirim x Portuguesa (20h) Domingo Internacional x Palmeiras B (16h) Bandeirante x Portuguesa Santista (16h) Comercial x Taquaritinga (16h) XV de Jaú x Oeste (16h) Mirassol x Botafogo (16h) Osvaldo Cruz x Taubaté (16h) São José x Guarani