Portuguesa pode perder o técnico Giba O técnico Giba está há nove jogos na Portuguesa. Livrou o time do rebaixamento no Campeonato Paulista e está em terceiro lugar na Série B do Brasileiro. A notícia de que ele poderia estar se transferindo para a Turquia no meio do ano é uma preocupação a mais para os dirigentes da equipe, que estão se acostumando a ver seus atletas sendo procurados por outros clubes. "Ele (Giba) nos falou que recebeu proposta de um time turco. Mas não falou muito. Espero que não seja verdade", afirmou Fernando Gomes, diretor de futebol da Lusa. Caso a proposta se confirme, a Portuguesa não vai procurar um novo técnico rapidamente. "Mesmo que a proposta seja verdade, ele ainda fica aqui até o fim de junho. Não vamos procurar ninguém", disse Fernando. Com a boa campanha que o técnico Giba vem fazendo no comando da equipe - são 6 vitórias e apenas uma derrota -, e os jogadores da Portuguesa aparecendo bem, a diretoria da equipe está tendo trabalho para segurar seus atletas. E para a partida de sexta-feira, contra o União Barbarense, no Canindé, Giba pode ter mais um problema: a ausência do goleiro Gléguer. O atleta recebeu uma boa proposta do Grêmio e deve se transferir para o time gaúcho. "A proposta é muito boa, mas estou treinando para o jogo de sexta", disse Gléguer, terça-feira. Nesta quarta-feira, o goleiro já mudou seu discurso. Perguntado se estava pronto para atuar contra o União, a resposta foi outra. "Ainda não sei. Tenho uma reunião para resolver tudo". Caso Gléguer não jogue, Fava será o titular. E os diretores da Lusa garantem: não vão contratar outro goleiro. Mas se jogadores continuam deixando a Lusa, novos atletas estão chegando. O zagueiro Gaúcho, do Atlético-MG, faz exames médicos nesta quinta de manhã no Canindé. Se não apresentar problemas, será contratado. A chegada de Gaúcho alivia um pouco o problema que Giba tem para formar a zaga - Altair e Pereira já deixaram o time. E a novidade do jogo de sexta-feira será justamente no setor defensivo: a estréia de Dú Lopes. O zagueiro vai enfrentar logo no primeiro jogo o seu ex-time, União Barbarense. Bom para ele, bom para a Lusa, já que o atleta conhece bem os adversários e passou várias dicas para Giba. "Eles têm um ataque muito bom. Tem que tomar cuidado com eles", alertou Dú Lopes, que se diz pronto para o jogo. "Estou muito bem e não vejo a hora de estrear."