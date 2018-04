Portuguesa pode ter ajuda do Santos com reforços na Série C

Parece que a direção da Portuguesa resolveu apostar tudo no acesso do time para a Série B em 2017. Em busca de reforços para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, a direção está perto de fechar uma parceria com o Santos. O time do litoral paulista está conversando com a diretoria rubro-verde e pode emprestar alguns jogadores ao clube paulistano.

Entre os prováveis empréstimos estão jogadores pouco utilizados pelo técnico Dorival Júnior. Os nomes mais cotados para serem cedidos são o do lateral-esquerdo Emerson e dos meias Lucas Crispim e Leandrinho. O trio teve algumas oportunidades na Vila Belmiro, principalmente nas primeiras fases da Copa do Brasil, mas seguem sem espaço.

Os clubes mantêm o acordo alinhado e esperam apenas pelo posicionamento dos atletas para confirmar o empréstimo. Em crise financeira, a diretoria da Portuguesa adotou uma política de trazer reforços a custo zero, por meio de parcerias com outros clubes e empresários.

Nas últimas semanas, acertou quatro reforços: o meia Daniel Ferreira e os atacantes Nunes, Valdeci e John Lennon. Oitavo colocado do Grupo B, com oito pontos, o time da capital paulista volta a campo às 19 horas deste sábado, quando enfrenta o Guaratinguetá, no estádio Agostinho Prada, em Limeira (SP). O adversário é o lanterna com apenas um ponto em sete jogos.