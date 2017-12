Portuguesa prepara festa para domingo O aniversário de 85 anos da Portuguesa foi no último domingo, dia 14, mas diretoria, jogadores e torcida têm motivos para guardar a comemoração para uma semana depois, quando o time revive a decisão do Campeonato Brasileiro da 1996, diante do Grêmio, mas agora pela 18.ª rodada da Série B. Além de estar planejando uma festa no Estádio do Canindé, a partida pode ainda selar a classificação do time paulistano à segunda fase da competição, já que até o momento 30 pontos já foram conquistados. Para atrair o torcedor para o jogo, principalmente os mais jovens, a diretoria preparou uma promoção. Os pais que levarem crianças até 10 anos ao Canindé, pagarão R$ 7 no ingresso e terão direito a sentar nas cadeiras numeradas. Os filhos não pagarão pela entrada e ainda acompanharão os jogadores na entrada do campo. Não menos engajados, os torcedores, principalmente os da organizada Leões da Fabulosa, já preparam as comemorações. Mais de 10 mil bexigas nas cores verde e vermelha já foram separadas, além de bandeiras, sinalizadores e outros. Os ingressos foram colocados à venda nesta quarta-feira e as bilheterias do Canindé trabalham das 8h30 às 17h30. "É um excelente momento para clamarmos a torcida. Esperamos uma grande festa e, quem sabe, dar o presente da classificação", adiantou o técnico Giba. A fase é tão boa que nem mesmo os desfalques, que assolaram o time durante toda esta etapa da competição, são problemas para o jogo diante dos gaúchos. Leandro Amaral e Almir, que estavam suspensos, retornam e a escalação deve ser a considerada titular pelo treinador, com três volantes - Almir, Alexandre (Rai) e Rodrigo Pontes -, ao contrário da utilizada na vitória sobre a Anapolina, por 2 a 0. Nesta terça-feira, Giba comandou um treinamento tático no CT do Parque Ecológico e a partir desta quinta-feira começa a definir o time.