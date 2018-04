Portuguesa prepara recurso no STJD contra punição A diretoria da Portuguesa confirmou que vai entrar com recurso contra a decisão da Segunda Comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na terça-feira, a Lusa perdeu dois mandos de campo e terá de jogar a 100 km do Canindé. Além disso, o clube terá de arcar com uma multa de R$ 20 mil.