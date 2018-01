Portuguesa promete endurecer na Bahia Mesmo estando de olho nos jogos da segunda fase e mantendo o objetivo de chegar ao título da temporada no Campeonato Brasileiro da Série B, a Portuguesa não vai entregar os pontos para o Vitória, neste sábado, em Salvador, pela última rodada da fase de classificação. O técnico Giba avisou que pode poupar alguns jogadores, mas que vai lutar pela vitória na capital baiana. "Temos um compromisso com nós mesmos, com a tradição da Portuguesa e porque temos que manter o moral elevado para a outra fase. Quem entrar, com certeza, vai dar o máximo em campo", prometeu. Giba acha até que o time terá uma situação mais sossegada, "sem o peso e sem a responsabilidade" de precisar vencer para se classificar. O time garantiu sua vaga após a goleada sobre o Sport, chegando aos 33 pontos. Ao mesmo tempo, o técnico alertou: "O nosso elenco é pequeno e ficar sem um jogador importante na outra fase é perigoso". Na última vez em que se enfrentaram, ambos ainda disputavam a Série A. O Vitória venceu por 4 a 3, no próprio Barradão, no dia 15 de setembro de 2002. Naquele ano, a Portuguesa foi rebaixada para a Série B.