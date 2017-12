Portuguesa promete fazer sua parte Único clube que participa do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B e que não depende apenas de suas forças para garantir o acesso, a Portuguesa promete "fazer sua parte" diante do Santa Cruz, sábado, em Recife, na última rodada da competição. "Nós é que deixamos tudo mais difícil, porque teríamos que ter vencido o Náutico, mas perdemos", reconhece o técnico Giba. A derrota por 2 a 0, sábado, no Canindé, deixou a Lusa na lanterna com cinco pontos, precisando agora vencer o Santa Cruz, vice-líder com sete pontos, e torcer para que o Náutico, com seis pontos, não vença o Grêmio, líder com nove pontos, também em Recife. "Precisamos dar uma satisfação à nossa torcida" disse chateado o goleiro Gléguer. O elenco seguiu nesta segunda-feira à tarde para um Centro de Treinamento na cidade de Itu (SP), onde ficará treinando até quinta-feira à tarde. Com relação ao time, a única baixa é o lateral direito Maurício, que recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído por Wilton Goiano. O meia Cléber será poupado de alguns treinamentos à fim de se recuperar totalmente de dores na parte posterior da perna direita.