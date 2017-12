Portuguesa promete lutar até o final A inesperada derrota da Portuguesa para o Náutico, por 2 a 0, sábado, no Canindé, deixou o time paulista numa situação complicada dentro do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Para voltar à elite em 2006, a Lusa não depende mais de suas próprias forças: precisa vencer o Santa Cruz, em Recife (PE) e torcer para que o Grêmio não perca do Náutico, também na capital pernambucana. Apesar das dificuldades, o técnico Giba tenta reanimar o grupo na base de que "ainda há esperança". "Tinha certeza de que as duas vagas seriam definidas na última rodada, só não esperava depender de outro resultado", confirma Giba, lembrando que uma vitória em casa teria deixado o time com oito pontos (agora tem cinco), em excelentes condições de conquistar uma das duas vagas. "Agora ficou mais difícil, mas temos que lutar até o final", completa. Tanto que o elenco vai treinar, a partir desta segunda-feira à tarde, num Centro de Treinamento na cidade de Itu (SP), distante 90 quilômetros de São Paulo. Em princípio, até quinta-feira, seguindo depois para Recife, onde sábado, decidirá seu futuro na última rodada da terceira fase. Não foi apenas o técnico Giba que ficou decepcionado pelo mau futebol mostrado pela Portuguesa diante de sua torcida. Os jogadores também lamentaram muito o tropeço e alguns até se desculparam da torcida. "É uma pena, porque nunca a nossa torcida esteve tão perto da gente", afirmou o goleiro Gléguer. A uma rodada do fim do campeonato, o Grêmio lidera com nove, seguido por Santa Cruz, com sete, Náutico com seis e Portuguesa com cinco pontos.