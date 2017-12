Portuguesa promete manter a calma A Portuguesa não perdeu e não vai perder a tranqüilidade. Quem garante é do técnico Giba, mesmo após a derrota para o Paulista, por 3 a 0, neste sábado em Jundiaí, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 30 pontos, em quinto lugar, ele acha que seu time pode confirmar a vaga no jogo contra o Sport Recife, sexta-feira, no Canindé. "Vamos nos reabilitar a assegurar nossa vaga antes da última rodada", repetiu Giba, referindo-se à derrota também na rodada anterior diante do Grêmio, por 2 a 1, no Canindé. O último adversário será o Vitória, em Salvador (BA). Para superar o Sport, Giba terá a volta do meia Cléber, artilheiro do time com nove gols, que cumpriu suspensão automática. O lateral-direito Maurício recebeu o terceiro cartão amarelo, mas Wilton Goiano deve voltar a atuar pelo setor. O garoto Celsinho também será baixa, porque ficará 40 dias com a seleção brasileira Sub-17. Os jogadores ganharam folga até esta segunda-feira à tarde.