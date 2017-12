Portuguesa promete sufocar Barbarense Risos, descontração e confiança. Não poderia ser melhor o clima na Portuguesa para o duelo de amanhã à tarde, contra o União Barbarense, em Santa Bárbara d?Oeste, pelo Campeonato Paulista. Nem parece que a equipe do Canindé está na penúltima colocação do Grupo 1, com 5 pontos e, de novo, sofrendo com o fantasma da queda para a Segunda Divisão. O assunto crise e rebaixamento é proibido no clube. O que se vê é um grupo demonstrando personalidade e, acima de tudo, esbanjando confiança. Claro, sempre ressaltando o respeito ao adversário. "Quero marcar gol e prometo que vou conseguir marcá-lo amanhã", disse o atacante Lucas, repetindo a promessa que havia feito antes do clássico contra o Corinthians. Na ocasião, não só marcou gol como garantiu a vitória por 1 a 0. Para passar ainda mais confiança, o técnico Dario Pereyra reuniu todos os jogadores e membros da comissão-técnica para uma aula de "alto-ajuda". Na conversa, onde todos estavam abertos para expor suas opiniões, o treinador ressaltou a importância da vitória neste confronto. "Se ganharmos vamos para as primeiras posições." Mas a aposta de Dario não limita-se as palavras. A experiência vai ajudar muito no "jogo decisivo". O técnico mudará a escalação. Além de Dênis, que volta à zaga no lugar do contundido Alex Oliveira, o meia Paulo Isidoro está recebendo nova chance. Atuará no lugar de Danilo. No ataque, Luciano Souza, mesmo com vários hematomas nas costas, atuará. E a ordem é simples. Pressionar o adversário na saída de bola. A forte marcação foi testada nos treinamentos da semana. Neste Paulista, a Lusa fez dois jogos fora de casa. Venceu o Corinthians e empatou com Portuguesa Santista, 2 a 2. Todos apostando na forte marcação e rapidez no ataque.