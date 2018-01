Portuguesa pronta para derrubar o CRB Em treinamento coletivo realizado nesta quarta-feira, o técnico Giba definiu o time da Portuguesa que enfrenta o CRB na próxima sexta-feira à noite, no Canindé. Sem surpresas, a novidade será a estréia do atacante Leandro Amaral, depois de quase dois meses apenas treinando. No coletivo, vencido pelos titulares por 3 a 0, ele marcou um dos gols e reforçou a ansiedade para a estréia. Leonardo e Oliveira completaram o placar. "Agora treinando com os titulares é diferente. Não vejo a hora de jogar para valer", reiterou. A outra novidade será o retorno de Wilton Goiano, após cumprir suspensão, à lateral direita, no lugar de Maurício. Apesar das duas opções, o técnico Giba considera a posição como uma das mais carentes do time. "O Wilton não é lateral de origem. Precisamos de mais uma opção, mas temos que entender a situação", afirmou. Além de não contar com o atacante Fabrício e com o zagueiro Gaúcho, que rescindiram seus contratos nos últimos dias, Giba continua com os desfalques do volante Rodrigo Pontes, que se recondiciona após uma amigdalite, e do meia Celsinho, convocado para a Seleção Brasileiro Sub-17, que participa de um torneio em Canoas, no Rio Grande do Sul, em preparação para o Mundial da categoria. Com um bom resultado, a Lusa, que tem 20 pontos, pode assumir a liderança da Série B. Santo André e Santa Cruz, que lideram, têm 22 pontos.