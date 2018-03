Portuguesa pronta para o Brasileirão A Portuguesa está pronta para o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, na sede do clube, foi apresentado o último e principal reforço para este segundo semestre. O meia Arílson, de 29 anos ? com passagens por grandes equipes brasileiras, como Grêmio, Inter-RS e Palmeiras, e internacionais, casos do Kaiserlautern, da Alemanha, e Valladolid, da Espanha ?, chega, por empréstimo até dezembro, com a missão de comandar o meio-de-campo da equipe e de assessorar o ataque luso. ?Ele tem qualidade técnica indiscutível e liderança natural, vai ser o ponto de equilíbrio do time, o diferencial. ?, revela o técnico Edu Marangon. ?Dará exemplo para os novos, puxará o time à frente.? Apesar do status de estrela, Arílson procura o discurso diplomático. ?Chego para ser mais um dentro do campo, igual aos outros?, afirmou. Mas o grande objetivo de Arílson na Lusa, além, claro, de conquistar um título que a equipe busca desde 1973, é recuperar a sua imagem, desgastada desde a Copa América de 1996, quando abandonou a seleção brasileira, então comandada por Zagallo. Abriu mão de propostas da Grécia e Turquia para voltar ao futebol brasileiro. ?É a hora de eu mostrar que mudei, que estou mais experiente, um vencedor. Quero apagar esta imagem de jogador problema,? disse. O meia começa seus trabalhos no novo clube domingo, quando o time embarca para uma pré-temporada no Sportsville, em Barueri, até dia 20. Antes, resolve alguns problemas em Porto Alegre. E o técnico Edu não esta preocupado com o passado do jogador. ?Como a palavra diz, é passado. Tivemos informações positivas dele.? E o jogador se enquadrou totalmente na nova filosofia do clube e do treinador, que pôde, com ele, fechar o ciclo dos atletas que requisitou. ?Nossa preocupação era não errar nas contratações. Procuramos atletas de currículo, boa qualidade técnica e caráter. Dentro destes três fatores, trouxemos todos os atletas que pretendíamos.? Já o atacante Alex Afonso vai para o Portimonense, de Portugal, emprestado por um ano.