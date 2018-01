Portuguesa propõe acordo ao Santos Ricardo Oliveira foi nesta quinta-feira a Brasília acompanhar a advogada Gislaine Nunes, que no final da tarde entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho (TST) para cassar a liminar que determinou a reincorporação do atleta à Portuguesa. O pedido do jogador será apreciado nesta sexta-feira. Enquanto isso, a Lusa tentava se acertar com o Santos. O vice-presidente de Futebol do clube, Jerônimo Gomes, enviou carta ao presidente do campeão brasileiro, Marcelo Teixeira, propondo o empréstimo do artilheiro. Uma das condições é de que seja respeitado o direito da Portuguesa sobre o atacante. Na carta, Gomes pede para que seja formalizado o acordo verbal feito quarta-feira entre ele e Teixeira, num restaurante de São Paulo, para resolver a disputa envolvendo os clubes e Ricardo Oliveira. Não foi revelada as bases financeiras da negociação. Confusão ? Enquanto não se resolve, o impasse continua ?rendendo?? muita confusão. O Santos inscreveu Ricardo Oliveira na FPF e, segundo o vice-presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, também integrante do Departamento Jurídico, a inscrição era válida. ?Para a FPF, está valendo o registro do Santos. Ainda não recebemos o documento da decisão da Justiça favorável à Portuguesa. Quando recebermos, vamos avaliar??, disse, no final da tarde desta quinta-feira. Mas o vice-presidente jurídico da Lusa ? que também inscreveu o jogador ?, Marcos César Alves, garantiu à Agência Estado, no início da noite desta quinta-feira, que o mandado de segurança obtido pelo clube já havia sido enviado à FPF. ?Um oficial da 15ª Vara do Trabalho foi nesta quinta-feira à federação. Pode ser que o documento ainda não tenha chegado ao departamento responsável.?? Com a comunicação oficial, a FPF ficará impedida de reconhecer o registro profissional de Ricardo Oliveira no Santos. Na espera ? O técnico Emerson Leão ainda esperar escalar o atacante sábado, contra o Santo André. Ele não pôde contar Ricardo Oliveira no coletivo de quinta-feira em Jarinu, pois o jogador estava em Brasília. Mas para ele, o atacante é o centroavante titular do time. Mais um ? Cléber também está entrando na Justiça para se desvincular da Portuguesa. O atacante reclama, entre outras coisas, de oito meses de salários atrasados.