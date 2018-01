Portuguesa quer acesso para encerrar sofrimento no Paulista ?Tem de ganhar agora para acabar de vez. É um sofrimento toda semana.? A frase do presidente Manuel da Lupa reflete bem o sentimento da Portuguesa, que neste fim de semana pode conseguir o acesso à divisão de elite do Campeonato Paulista. Precisa vencer o Guarani no Canindé, às 20 horas, no sábado, e torcer para o São José não vencer o Bandeirante, fora de casa, no domingo. Daí sim, finalmente, o torcedor da Lusa terá motivos para comemorar - o que não ocorre faz tempo. No ano passado, o time caiu no Estadual e só se livrou da Série C do Brasileiro na última rodada. A campanha de 2007 é bem diferente. Em 25 jogos na temporada, foram 14 vitórias, sete empates e quatro derrotas. Bem verdade que a equipe foi eliminada na Copa do Brasil, mas o acesso no Campeonato Paulista será um prêmio para o clube que vinha acumulando maus resultados nos últimos anos e tem uma dívida superior a R$ 100 milhões. Voltar à Série A-1, inclusive, dará uma aliviada nos cofres da Portuguesa. ?Não vai resolver os problemas, mas ajuda bem?, explica Da Lupa. ?A Série A-2 é uma tristeza só.? A principal injeção de dinheiro, espera o presidente caso o clube suba, será com os patrocínios. ?Vamos ficar na mídia.? Os jogadores estarão na torcida contra o São José - segundo colocado do Grupo 2, com quatro pontos, contra sete da líder Portuguesa - e esperam conseguir a vitória sobre o Guarani já sábado para não adiar a classificação. ?É uma decisão, para que esperar e deixar para depois??, disse o goleiro Tiago. E é assim, em clima de final, que a Portuguesa vai para a partida. Com os pés no chão, faz questão de ressaltar o elenco. ?Ainda não ganhamos nada?, diz o volante Rai. ?Se a gente não merecer a vitória agora, ainda temos mais dois jogos pela frente?, afirma o técnico Vágner Benazzi. Benazzi nega ficou bem chateado com o que foi publicado na imprensa de Campinas, que ele teria dito que a ?Portuguesa iria atropelar o Guarani no sábado?. ?Eu não sou nenhum trouxa para dizer isso?, avisou. ?Acho que os jogadores [do time de Campinas] nem precisam de uma motivação dessa. Se por um acaso fosse treinar o Guarani, vestiria a camisa como estou vestindo a da Portuguesa, há um respeito.?