Portuguesa quer anular partida no STJD A diretoria da Portuguesa prometeu e cumpriu: nesta terça-feira, entrou com um pedido ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo a anulação do jogo contra o Náutico, no último sábado, pelo quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, quando foi goleada por 4 a 1. A alegação é que ocorreu um erro de direito. Além disso, o clube entrou com uma medida cautelar para tentar o efeito suspensivo do atacante Johnson e do volante Rafael Toledo, expulsos. ?Quando nossos jogadores foram expulsos, nós ganhávamos por 1 a 0. Com nove, era mesmo impossível segurar o adversário?, lamenta o diretor de futebol Fernando Gomes. A defesa levará ao tribunal imagens do lance das duas expulsões para mostrar que Johnson nem mesmo participou dele. O atacante Celsinho dividiu a bola com o goleiro Rodolpho e Johnson acabou expulso. Indignados, os jogadores do time paulista reclamaram muito e Rafael Toledo, que estava no banco de reservas, também recebeu o cartão vermelho. Além deles, Rodrigo Pontes foi expulso em outro jogada no final do primeiro tempo. A defesa do clube em relação a anulação do jogo será feita pelo próprio presidente Manuel da Lupa, que é advogado. E existe a perspectiva de que os jogadores ganhem condição de jogo até sexta-feira, véspera do confronto diante do Grêmio, pela terceira rodada do quadrangular. Os dirigentes da Portuguesa continuam reclamando da arbitragem do árbitro Domingos de Jesus Viana Filho. ?A arbitragem foi muito injusta e entendemos que a partida tem que ser novamente realizada?, disse o diretor de futebol do clube, Fernando Gomes. À parte dos agitados bastidores, o técnico Giba comandou treinos em dois períodos na cidade de Itu (SP), distante 90 quilômetros da capital. Ele vai deixar para definir o time somente na véspera do jogo, mas garante que vai armar a equipe para vencer. ?Só a vitória nos interessa. Temos que respeitar o adversário, mas precisamos buscar a vitória?.