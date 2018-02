Portuguesa quer aproveitar bom momento Querendo aproveitar o bom momento vivido após a vitória contra o Palmeiras, a segunda do time no Campeonato Paulista, o técnico Gallo realizou nesta quinta-feira o primeiro coletivo que antecede a partida contra o lanterna Atlético Sorocaba, no próximo domingo, quando o time paulistano tem a chance de deixar a zona do rebaixamento pela primeira vez. Com uma tendinite, o zagueiro Sílvio Criciúma não treinou e passou a ser dúvida. Rafael Costa, um dos poucos remanescentes da antiga parceira do clube, treinou na defesa ao lado de Altair. Pereira foi suspenso por três jogos e também desfalca o time. Portanto, Gallo corre o risco de atuar com uma dupla de defesa inteiramente reserva. Caso não treine nesta sexta-feira, Criciúma estará vetado. Apesar do problema de última hora, o técnico continua confiante em um bom resultado. "Os desfalques são normais e temos que lidar com eles. Para isso temos um elenco", explicou, lembrando que, em compensação, terá de volta o volante Rodrigo Pontes, que substituirá Rai, expulso na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras. Gallo preferiu minimizar a polêmica criada em relação à arbitragem nos últimos dias, sobre as reclamações do Guarani, que teoricamente foi prejudicado, em Campinas, no empate de 1 a 1 contra os sorocabanos. "Confio na Federação e no Marco Polo (del Nero, presidente). Só temos que ficar espertos", alertou. O time treinou com: Gléguer; Neném, Altair, Rafael Costa e Léo; Alexandre, Rodrigo Pontes, Cléber e Rodriguinho; Wilton Goiano e Washington.