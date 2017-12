Portuguesa quer investir em 2006 A venda do meia Celsinho para o Locomotiv, da Rússia, pode dar a estabilidade financeira para a Portuguesa na temporada de 2006. Esta é a expectativa no Canindé após o time deixar escapar na última rodada do quadrangular final da série B a chance de voltar à elite nacional. Os dirigentes, porém, não dizem qual o valor que o meia foi negociado com o time russo, em princípio, por US$ 7 milhões. O valor, porém, seria bem melhor. Uma das versões é de que seria de R$ 7 milhões, ou seja, perto de US$ 3 milhões da moeda americana. Mesmo assim, o time trabalharia com um excelente folga financeira, uma vez que nesta temporada passou o chapéu para poder manter em dia seus compromissos imediatos com o elenco, como salários e prêmios. Tanto dinheiro também rendeu a Celsinho, de 17 anos, a pecha de mercenário colocada explicitamente por torcedores em alguns jogos. Este sentimento foi retratado na porta dos vestiários no Estádio do Arruda, em Recife (PE), sábado, após a derrota para o Santa Cruz, por 2 a 1, por Mattos Roberto, presidente da Leões da Fabulosa. Ele tentou invadir o vestiário aos gritos de "mercenário" para Celsinho. A diretoria vai discutir, nesta semana, a renovação de contrato do técnico Giba, que assumiu o time na reta final do Campeonato Paulista, o livrando do rebaixamento, e depois o levou até a reta final da Série B. "Acho que fomos bem demais, porque tínhamos um elenco muito pequeno. Mas desde a primeira rodada até a última mantivemos a esperança de acesso, o que prova a qualidade do trabalho desenvolvido em conjunto pela diretoria, jogadores e com o apoio da torcida", disse o técnico. Giba vê com otimismo o futuro da Portuguesa. "É um clube com uma força incrível, que deve ser orgulhar de sua origem na colônia portuguesa. Falta um pouco de estrutura, o que se vem com receita, e um trabalho planejado a médio e longo prazos.? O time vai participar no primeiro semestre do Campeonato Paulista e depois disputará a Série B, de novo, com o objetivo de subir para a Série A.