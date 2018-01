Portuguesa quer julgamento do América A Portuguesa está de olho no julgamento do América. O time do Canindé é um dos maiores interessados no assunto e, caso o América perca realmente 24 pontos, a Lusa está fora do perigo do rebaixamento. O presidente do time, Manoel da Lupa, já entrou com uma notificação junto à Federação Paulista de Futebol (FPF) para que o time de São José do Rio Preto seja julgado. "Fizemos o mesmo que os outros times interessados e entramos com a notificação," disse Fernando Gomes, diretor de futebol da Lusa. O técnico Giba está confiante no julgamento. "Se o América não for punido podem rasgar o regulamento", afirmou, acreditando que não tem como o América sair impune. "Mesmo assim, esperamos vencer o São Caetano domingo para escaparmos do rebaixamento por nosso próprio mérito". Os jogadores, no entanto, preferem não comentar o assunto e só falam do jogo de domingo. "Estamos apenas pensando no São Caetano, em mais nada", afirmou o atacante Washington. Com 21 pontos e ocupando a 16ª posição, a Portuguesa só pode ser alcançada pelo União São João, com 20 pontos. Se o América receber a punição, ficará com apenas um ponto, e o último rebaixado sairá do jogo entre União Barbarense (17 pontos) e União São João.