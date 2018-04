Portuguesa quer mais dois reforços A Portuguesa apresentou nesta quinta-feira, no Canindé, seus três novos reforços para as disputas do primeiro semestre. O zagueiro Rogério Pinheiro, o lateral-esquerdo Alemão e o atacante Reinaldo, todos do São Paulo, ficarão no clube por seis meses, na transação que envolveu a permanência de Émerson no Morumbi por igual período. Os novos reforços incorporam-se nesta sexta-feira ao elenco, que faz pré-temporada em Jarinu. Agora, a equipe tem cinco novidades para a estréia no Torneio Rio-São Paulo, dia 20, contra o São Caetano, no Canindé. Na segunda-feira, chegaram o goleiro Bosco e o volante Marcus Vinícius, do Cruzeiro. "Vim para competir e vencer na Portuguesa", resumiu o zagueiro Rogério Pinheiro, de 29 anos, o mais experiente dos três. "Estou aqui para somar e dar a volta por cima. É um clube tranqüilo. Estou bastante animado." Mais do que mostrar um bom futebol, Rogério Pinheiro quer provar para o técnico Nelsinho Baptista, do São Paulo, que ele estava enganado quando o afastou do elenco, sendo considerado uma "laranja podre" (Gustavo Nery e Carlos Miguel também foram afastados). "O Nelsinho me interpretou de forma errada. Eu não esperava passar por isso no São Paulo. Mas aqui será diferente", disse o zagueiro. Rogério Pinheiro ganhará R$ 80 mil por mês, pagos pelo São Paulo. Reinaldo chega otimista e disposto a colaborar muito com o técnico Candinho. "Eu jogo onde tiver oportunidade. No São Paulo eu não teria muitas chances, pois há muitos jogadores para a posição." Alemão, que disputava a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo São Paulo, sabe que terá uma briga dura com Paulo Fabrício pela posição. "Quero jogar, mas sei que tem outro lateral. Será uma briga sadia. Vamos pensar em títulos." A Lusa faz na tarde desta sexta-feira, em Jarinu, um jogo-treino contra o Nacional. A delegação retorna a São Paulo no sábado e se reapresenta no Canindé na segunda-feira, às 16 horas. Candinho assistirá, domingo, ao jogo da Portuguesa contra o Guarujá, pela Copa São Paulo. Segundo o vice-presidente Manuel Gonçalves Pacheco, a Lusa busca mais dois reforços. "Nós vamos completar a equipe, mas prefiro não falar em nomes."