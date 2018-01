Portuguesa quer meia Diego Souza A Portuguesa ainda nem terminou sua campanha no Campeonato Paulista, mas a diretoria do clube já pensa em reforços para o Campeonato Brasileiro da Série B, que começa dia 23 de abril. O nome mais forte é do meia Diego Souza, do Palmeiras. O coordenador de futebol da Lusa, Fernando Gomes, confirma o interesse no meia palmeirense. "Já pensamos em vários nomes, mas só posso dizer o de Diego. Queremos realmente que ele venha para jogar o Brasileiro pela gente". E as chances de Diego Souza integrar o elenco da Portuguesa são grandes, já que ele não vive uma boa fase no Palmeiras. Além do meia palmeirense, outros nomes estão sendo estudados pela diretoria da Portuguesa. Um deles seria jogador do São Paulo. "Mas esse não posso dizer quem é. Se a gente acertar com ele, vocês saberão", esconde o coordenador. O técnico Giba, que só tem contrato verbal com a Lusa, deve acertar com os dirigentes para permanecer no comando do time na Série B do Brasileiro. "Eu não assinei nenhum contrato, pois ainda tinha algumas coisas para acertar. Quando acabar o Paulistão vamos resolver tudo". A Portuguesa volta a jogar pelo Campeonato Paulista domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu.