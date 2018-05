Portuguesa quer renovar com Domingos e Zé Carlos A diretoria da Portuguesa tem um plano objetivo para 2010: não perder nenhum titular durante o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso, os dirigentes já trabalham para renovar os contratos do zagueiro Domingos e do atacante Zé Carlos, que vencem no final do Paulistão.