Portuguesa quer vaga e quebra de tabu Independente da necessidade da Portuguesa ter que vencer o Santa Cruz e ainda torcer para que o Náutico não vença o Grêmio, a disposição dos jogadores do time paulista é fechar com chave de ouro sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória da Lusa em Recife, neste sábado, vai tirar o time pernambucano um recorde nacional: não perde no estádio do Arruda há 33 jogos. ?É uma motivação a mais para buscarmos a vitória?, comentou o técnico Giba, que continua fazendo mistério na escalação do time. Mesmo sabendo da necessidade da vitória, o treinador pode reforçar a marcação no meio-de-campo e tentar os três pontos na base dos contra-ataques. ?Os tabus estão ai para ser quebrados. Como perdemos em casa, podemos vencer fora?, afirmou o atacante Leandro Amaral, que não vê problema de continuar sendo escalado como um meia de ligação. ?Estou adaptado nesta função?, confirmou. Se Leandro for mantido nesta função, Celsinho e Johnson formarão o ataque, mas o meio-de-campo pode ser composto até por três volantes, uma vez que o meia Cléber tem sido poupado dos treinos mais intensivos, com dores na perna direita. Wilton Goiano voltará à lateral direita no lugar Maurício, suspenso com três cartões amarelos. O time continua treinando num Centro de Treinamento na cidade de Itu, escolhido para isolar o grupo de eventual pressão de torcedores ou mesmo do assédio de empresários. O próprio técnico Giba não confirmou sua renovação de contrato. ?Não é o momento para se pensar nisso. Estou totalmente concentrado na última rodada e no futuro do clube?, finalizou. Lanterna do quadrangular, com cinco pontos, a Portuguesa precisa vencer o Santa Cruz, com sete pontos, e torcer para que o Grêmio, líder com nove, não perca do Náutico, terceiro colocado, com seis pontos.