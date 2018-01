Portuguesa quer vencer o Botafogo Apesar de não ter mais chances de chegar a próxima fase do Campeonato Paulista, a Portuguesa não pretende ser benevolente com o próximo adversário. Os jogadores vão usar todo o poder ofensivo contra o Botafogo, que a ainda briga por uma vaga entre os semifinalistas. Acabar com as chances adversárias, a exemplo do que fez com o São Paulo , vem funcionando como estímulo para o time, que sonha com o título da Copa do Brasil. O empenho tem favorecido alguns jogadores em especial. É o caso de Cléber, autor do gol da vitória no Canindé, que deverá ser mantido na equipe no próximo semestre.