Portuguesa recebe o Bahia no Canindé A Portuguesa recebe o Bahia nesta sexta-feira, às 20h30, no Canindé, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. Os dois times estão bem no campeonato - os paulistas têm 6 pontos, enquanto os baianos estão com 7. Em relação do time que perdeu do Santa Cruz, na última rodada, o técnico Giba pode não contar com o zagueiro Pereira, que sente fortes dores na coxa direita. Caso ele não se recupere a tempo, Du Lopes, que veio do União Barbarense, fará a sua estréia na Lusa. Já o meia Cléber, que não estava atuando por causa das dores no calcanhar, tem chances de voltar. Mas, se isso não acontecer, o atacante Oliveira será recuado e Márcio Silva, contratado junto ao Serrano-RJ, começa jogando também pela primeira vez. A boa notícia é confirmação no time titular do volante Rai, recuperado de uma lesão na coxa, e do lateral-esquerdo Leonardo, que chegou a ser dúvida. Invicto na Série B, o Bahia também quer manter o título de melhor defesa da competição. Em três jogos disputados, o time baiano sofreu apenas um gol. No jogo desta sexta-feira, o técnico Zetti terá força máxima na parte defensiva, incluindo o lateral-esquerdo Luciano Amaral, que ficou de fora na vitória de 1 a 0 sobre o União Barbarense, na última rodada, por causa do falecimento de sua mãe. No ataque, o meia Guaru jogará ao lado de Dill, já que Viola está machucado. Para o lugar de Guaru no meio-de-campo, a aposta do técnico é o jovem Ernane, de apenas 19 anos. "Dentro de uma competição equilibrada, somar um ponto fora de casa é importante", afirmou Zetti, num forte indício de que vai priorizar a marcação no jogo do Canindé.